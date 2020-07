D'Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding huet e Freideg déi grouss Linne vum nationale Plang fir Egalitéit presentéiert.

Mam nationalen Aktiounsplang fir Gläichheet tëscht Fraen a Männer, kuerz PEGA, hätt ee sech der Ministesch no Mesuren a cibléiert Aktioune fir déi nächst Jore ginn. D'Prioritéite vum Plang sinn ënnert anerem, fir d'Engagement vun de Bierger an de Politiker z'incitéieren an och z'ënnerstëtzen, d'Egalitéit an der Educatioun ze fërderen awer och d'Lutte géint Stereotyppen a Sexismus a géint haislech Gewalt.

De Ministère huet beim Ausschaffe vun dësem Plang d'Avise vun den ëffentlechen Institutioune gesammelt, de Chambres professionelles, genee wéi vun Associatiounen a Gestionnairen aus dem Sozialsecteur. Donieft konnten och d'Bierger hir Meenung zum Sujet mat abréngen. Bannent 3 Woche goufen 1.800 Äntwerten an enger ëffentlecher Ëmfro gesammelt.

All 3 Joer soll de Plang op de Leescht a wann néideg adaptéiert ginn.

Offiziellt Schreiwes

«Vivons l’égalité» – Taina Bofferding présente le nouveau plan d’action national pour l’égalité (17.07.2020)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes

«Mon ambition est de transformer l’égalité de droit entre femmes et hommes en une égalité de fait, une égalité qui se vit dans la réalité quotidienne», a souligné Taina Bofferding lors de la présentation du nouveau plan d’action national pour l’égalité. Le PEGA (Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes) rassemble les priorités et enjeux relatifs à l’égalité des sexes. C’est une feuille de route avec des mesures et actions ciblées pour ces prochaines années.

L’égalité entre les femmes et hommes concerne tous les domaines de la vie: l’éducation, l’emploi, la vie privée et le vivre ensemble dans l’espace public. Lors d’une conférence de presse, le 17 juillet 2020, Taina Bofferding a présenté les grandes lignes du plan d’action national pour une égalité à tous les niveaux et dans tous les domaines du quotidien.

7 priorités thématiques pour faire de l’égalité une réalité

Sur le fond, le plan s’articule autour de sept priorités thématiques, comprend 48 mesures et engagements, et met en avant 99 actions. Les grands domaines d’action sont:

Inciter et soutenir l’engagement citoyen et politique

Lutter contre les stéréotypes et le sexisme

Promouvoir l’égalité dans l’éducation

Faire progresser l’égalité professionnelle

Promouvoir l’égalité au niveau local

Lutter contre les violences domestiques

Encourager le développement d’une société plus égalitaire

L’égalité n’est en tout cas pas uniquement une affaire de femmes, comme l’a rappelé Taina Bofferding. «L’égalité est une priorité politique transversale et fait appel à une responsabilité commune et partagée par l’ensemble de la société, donc par les femmes et les hommes.» Pour préparer ce plan d’action, le ministère a recueilli l’avis d’institutions publiques, de chambres professionnelles, d’associations et de gestionnaires du secteur social. Les citoyen-ne-s ont également exprimé leurs opinions lors d’une consultation publique qui avait récolté quelque 1.800 réponses en trois semaines.

«Ce plan d’action, c’est notre engagement collectif pour poursuivre le dialogue avec les jeunes et surmonter les stéréotypes, c’est soutenir l’égalité salariale et l’épanouissement professionnel des femmes et des hommes, c’est développer nos espaces publics afin que toutes et tous s’y sentent intégré-e-s, et c’est clairement affirmé que les violences liées au sexe sont intolérables.»

Sur la forme, ce nouveau plan d’action est un document dynamique et évolutif. Ainsi, le plan pourra inclure des adaptations périodiques. Il sera évalué à un rythme triennal.

Ce nouveau plan qui rassemble tant de volontés et de pistes d’action donne le ton pour faire résonner l’égalité. «En début d’année, nous avons célébré le 25e anniversaire du programme d’action de Beijing et le ministère de l'Égalité souffle cette année également ses 25 bougies. Au regard de la crise du COVID-19, nous vivons une période charnière pour assurer un avenir équitable. Profitons de ce moment fort pour accélérer, tous ensemble, les progrès vers une réelle égalité entre les sexes!», a conclu Taina Bofferding.