KPMG huet 1.000 Leit befrot, fir eng Top-10-Lëscht opzestelle vun de Marken, déi sech am Grand-Duché am beschten an am séiersten un d'Kris adaptéiert hunn.

Am Lockdown huet jidderee sech missen un déi ongewinnte Situatioun gewinnen, sou och Firmen, Banken, Supermarchéen a Betriber aus all méigleche Secteuren. KPMG huet 1.000 Leit gefrot, wéi eng Entreprisen am Land sech hirer Meenung no am effikassten an am séiersten un d'Corona-Kris ugepasst hunn.

An dësem, wéinst der Kris éischter speziellen, traditionelle Rapport iwwer d'Zefriddenheet an d'Experienz vum Konsument, hunn déi Befroten d'Versécherungsgesellschaft LALUX op déi éischt Plaz gewielt. D'Spuerkeess ass op der zweeter Plaz an d'Librairie Ernster ass op der drëtter Plaz vertrueden.

© KPMG

Et sinn zwou Firmen aus dem Finanzsecteur an der Top 3, dëse Secteur ass och am globale Ranking vir bäi. A 27 Länner huet KPMG zu deem Sujet iwwer 100.000 Leit befrot. D'Etüd weist och, datt d'Clientë wärend enger Kris vill Wäert op Integritéit an ee personaliséierte Service leen.