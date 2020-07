Dat huet den Ministère an engem Communiqué matgedeelt. Vun de 408 Enseignantë ginn der 258 an de Fondamentale oder de Preparatoire an 128 an de Secondaire.

Extranet presse du gouvernement Luxembourgeois: Le 17 juillet 2020 ont été assermentés 408 enseignants stagiaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire: 258 enseignants stagiaires sont nommés à la fonction d’enseignant de l’enseignement fondamental et dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général;

128 enseignants stagiaires sont nommés à la fonction d’enseignant dans l’enseignement secondaire;

7 formateurs d’adultes stagiaires sont nommés à la fonction de formateurs d’adultes dans la formation d’adultes;

14 professeurs stagiaires dans les centres de compétence sont nommés à la fonction de professeurs dans les centres de compétence.