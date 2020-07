De Bilan vun de Policekontrolle e Freideg an an der leschter Nuecht am Zesummenhang mam Covid19 ass éischter positiv.

Den 113 mellt de Moie just ee Restaurant op der Diddenuewener Strooss zu Hesper, wou no Mëtternuecht nach Gäscht op der Terrasse waren. Et gouf e Protokoll. Wat d‘Dräi-Eechelen ugeet, wou et zanter e Freideg dem Owend verbueden ass hinzegoen, do gouf et vun de Beamten „rien à signaler“.