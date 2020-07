De 35 Joer ale gréngen Deputéierte gëtt de Méindeg de Moien an der parlamentarescher Finanz- a Budgetskommissioun vu senger Fraktioun proposéiert.

Zejoert gouf déi Charge vum LSAP-Mann Yves Cruchten assuréiert, virzejoert vum DP-Deputéierten André Bauler. No Blo a Rout ass et also déi Kéier un engem grénge Parlamentarier, fir am Hierscht dee Budget ze presentéieren, deen nach ganz am Zeeche vun der Corona-Kris dierft stoen.

Den Zentrumsdeputéierte François Benoy ass 2018 eng éischte Kéier an d'Chamber gewielt ginn.

Zënter 2013 sëtzt hien och fir déi Gréng als Conseiller am Stater Gemengerot.