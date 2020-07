Kuerz no Hallefnuecht ass zu Diddeleng en Automobilist gemellt ginn, dee mat engem futtisse Pneu ënnerwee war.

De Pneu war sou futti, dass en esouguer op der Felge gefuer ass. De Chauffer konnt méi spéit vun der Police ermëttelt ginn. Den Alkoholtest war positiv an de Führerschäin gouf agezunn.

Zu Iechternach war enger Policepatrull dann en Automobilist opgefall, dee ganz lues an am Zickzack ënnerwee war. Och hei war den Alkoholtest positiv an de Führerschäin gouf agezunn.