Méi wéi 2 Joer no der Faillite vun der lettescher Bank ABLV steet elo e Sozialplang fir déi 15 Salariéen, déi nach concernéiert sinn.

D'Bankegewerkschaft Aleba huet deen an de leschten Deeg mat de Liquidateuren ënnerschriwwen. An engem Communiqué ass Rieds vun zéie Verhandlungen, déi duerch d'Covid-Kris an d'Längt gezu goufen.

