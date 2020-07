E Méindeg an der Mëttesstonn huet sech tëscht dem Schumann's Eck a Bidscht e Gefier e puer Mol iwwerschloen, nodeem de Chauffer d'Kontroll verluer huet.

D'Camionnette ass dono am Summerwee gelant an op der Kopp zum Stoe komm. De Chauffer huet misste vun de Rettungsdéngschter aus sengem Gefier gebuerge ginn a koum mat Blessuren an d'Spidol.

© Domingos Oliveira / RTL

Wisou de Chauffer d'Kontroll iwwert d'Camionnette verluer huet, ass aktuell nach net gewosst.