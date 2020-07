Wéinst der Covid-19-Kris, an deem doduerch bedéngte schwierege Schouljoer, kënne sech Schüler, déi dat wëllen oder brauchen, nach bis de 26. Juli umellen.

D'Schouljoer 2019/2020 war ganz kloer e schwéiert Joer, dat fir d'Enseignanten, d'Schüler an d'Elteren. Fir déi Schüler, déi um Enn vun der Vakanz nach wëllen Nohëllef kréien, fir sech esou besser op d'Rentrée ze preparéieren, proposéiert den Educatiounsministère Nohëllefcoursen un, dat gratis.

Vum 24. August u ginn et dann och speziell thematesch Dossieren, dat fir déi verschidde Fächer an de verschiddene Klassen. Dës kënnen um Site vu Schouldoheem.lu erofgeluede ginn.

All Schüler, deen dann och am Joer 2019/2020 an eng ëffentlech Schoul gaangen ass, ka sech fir Nohëllefcoursen aschreiwen, déi dann déi lescht 2 Woche vun der Vakanz sinn, also vum 31. August bis den 11. September. Umelle kann ee sech nach bis de 26. Juli 2020. Och Privatschoule kënne vun der Offer profitéieren.

Bei Schwieregkeete beim Umellen, soll ee sech um 8002-9090 mellen.

Hei de komplette Communiqué mat all den Detailer wat d'Umeldunge betrëfft

Cours de rattrapage gratuits: inscriptions jusqu'au 26 juillet (20.07.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

L'année scolaire 2019/2020 fut un défi pour tout un chacun, enseignants, élèves et parents. Les semaines à venir permettront de se reposer et de se ressourcer, mais aussi, pour ceux qui en ont besoin ou en ressentent le besoin, de bien se préparer à la rentrée scolaire de septembre.

Dès le 24 août 2020, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse met à disposition des élèves aussi bien de l'enseignement fondamental que de l'enseignement secondaire des dossiers thématiques sur les principales disciplines, pour les différentes classes. Ils seront à télécharger sur www.schouldoheem.lu.

Chaque élève fréquentant un établissement scolaire public a également la possibilité de s'inscrire à des cours de rattrapage durant les deux dernières semaines de vacances, du 31 août au 11 septembre. Cette offre concerne aussi les élèves des lycées privés appliquant les programmes officiels.

Les modalités d'inscription sont décrites ci-dessous.

En cas de difficulté pour procéder à l'inscription, la helpline est disponible par téléphone au 8002-9090, jusqu'au 26 juillet.

À l'enseignement fondamental

Des cours de rattrapage sont offerts aux élèves qui fréquentaient en 2019/2020 une classe des cycles 2, 3 ou la classe de cycle 4.1. Ces cours portent sur l'allemand, le français et les mathématiques.

À la fin de l'année scolaire, les enseignants ont eu la possibilité d'inscrire à ces cours les élèves confrontés à des lacunes importantes. Maintenant et jusqu'au 26 juillet inclus, les parents peuvent prendre eux-mêmes l'initiative en recourant au formulaire du ministère. L'inscription ne peut se faire que dans une seule branche, afin de ne pas surcharger les enfants.

Pour les élèves des cycles 2.2 et 3.2, les cours se déroulent du 31 août au 4 septembre. Pour les élèves des cycles 2.1 et 3.1, ils se déroulent du 7 au 11 septembre. Pour les élèves du cycle 4.1, les cours se déroulent sur les deux semaines, du 31 août au 11 septembre.

Les élèves de la classe 4.2 peuvent s'inscrire aux cours de remise à niveau prévu dans le cadre de l'enseignement secondaire, au moyen de ce formulaire.

À l'enseignement secondaire

Au lycée, les cours s'adressent aux élèves des classes de 7e à 2e. Deux types de cours sont offerts:

Les cours de rattrapage s'adressent aux élèves qui doivent passer une épreuve d'ajournement (disciplines: allemand, anglais, français, mathématiques, biologie, chimie et physique);

Les cours de remise à niveau s'adressent aux élèves qui souhaitent combler leurs lacunes (disciplines: allemand, anglais, français, mathématiques).

L'élève peut s'inscrire au moyen de ce formulaire dans deux disciplines au maximum.

Les cours se déroulent du 31 août au 11 septembre 2020 inclus dans trois centres régionaux:

Région Centre: Lycée Michel Rodange

Région Sud: Lycée Guillaume Kroll

Région Nord: Lycée classique de Diekirch

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 juillet.

Dans les écoles internationales publiques

Les élèves des écoles internationales publiques doivent se renseigner sur les cours de rattrapage et s'inscrire directement auprès du secrétariat de leur établissement scolaire.