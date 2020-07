E Sonndeg goufen nei Restriktioune vum Premierminister Xavier Bettel an der Santésministesch Paulette Lenert annoncéiert. Wat halen d'Leit dovun?

Déi nei Restriktioune sollen eng weider Covid-Well verhënneren an d'Zuel vun den Infizéierte reduzéieren.



Wei reagéiere d'Residenten op dës Mesuren a wat ass hir Meenung zu der aktueller Situatioun?



D'Morgane Denozi an de Chris Meisch waren an d'Stad nofroen, do goufen et awer net nëmme positiv Reaktiounen.