D'Police huet en Zeienopruff lancéiert. Gesicht ginn 2 Männer, déi de 6. Februar dëst Joer Sue geklaut hunn.

Wéi et heescht wier eng gréisser Geldzomm an enger Wiertschaft an der Rue Ste Zithe an der Géigend vun der Paräisser Plaz geklaut ginn.

Sämtlech Informatioune si fir d'Stater Police um 244-401000 oder op police.luxembourg@police.etat.lu.