E Méindeg 27. Juli leeft déi éischt Phas nämlech u sech aus an eréischt Enn August sollt déi zweet Phas ufänken.

Déi parlamentaresch Santéskommissioun war dofir en Dënschdeg de Moien nees beieneen, wou d'Verlängere vum landeswäite flächeméissege Covid-Testen diskutéiert gouf. Ee Knackpunkt ass dobäi d'Verlängeren vun de Kontrakter vun den Test-Statiounen, bis de Marché publique vun der zweeter Phas ofgeschloss ass, sot eis no der Reunioun, den DP-Deputéierten Gusty Graas.

Extrait Gusty Graas

Kloer ass, dass an där zweeter Phas, déi also eréischt Enn August soll ulafen, manner wäert getest ginn, dofir awer méi cibléiert, sot eis de President vun der Santéskommissioun, de Mars Di Bartolomeo.

Extrait Mars Di Bartolomeo

De Projet de loi vun der zweeter Phas gesäit emol eng Lafzäit vun 7 an engem hallwe Mount vir, bei engem Käschtepunkt vu 60 Milliounen Euro.



Afléissen an d'Strategie vun der zweeter Phas sollen dann och d'Erfarungen aus der éischter mat afléissen. Doriwwer gouf et um Dënschdeg awer nach keng Detailer.