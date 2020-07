Et ass den Opruff un d’ganz Regierung, fir endlech den Accord ze ginn, fir ausnamsweis d’Congésdeeg vun dësem Joer, a vun 2021 däerfen zesummen ze leeën.

„Et gëtt Servicer beim Staat, déi grad an dëser kruzialer Situatioun, wéinst Krankheetsfäll an Congéen, ëmmer méi Problemer hunn, fir anstänneg zu funktionéieren.“ Dat schreift de President vun der Staatsbeamte-Gewerkschaft CGFP op Facebook.

De Romain Wolff mécht via déi sozial Plattform dofir nach emol en Opruff un d’ganz Regierung, fir endlech den Accord ze ginn, fir ausnamsweis d’Congésdeeg vun dësem Joer, a vun 2021 däerfen zesummen ze leeën, fir dass et net zu personellen Enkpäss, am Staatsdéngscht kënnt, besonnesch am spéidere Verlaf vum Joer.

Och den Teletravail géif, do wou et méiglech ass, weiderhin en Thema bleiwen, schreift de CGFP-President.