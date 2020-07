Vun e Samschdeg u muss een online reservéieren, wann een en Dag um Stauséi wëll verbréngen.

Dës Informatioun confirméiert de Buergermeeschter vun der Stauséigemeng, René Michels, nodeems d'Wort dat gemellt hat.

Dat gëllt fir Lëlz, Ënsber, Léifreg, d'Rommwiss, Buerfelt a Baschelt.

Eng Reservéierung wier och just de Weekend néideg, ma wéi genau de System genee soll funktionéieren, géif eréischt an den nächsten Deeg kommunizéiert ginn.

De Policeminister François Bausch hätt de Gemengen iwwerdeems zousätzlech Sécherheetspersonal zougeséchert, fir de Flux vu Leit ze kontrolléieren.

Fräispréch fir 3 Leit, déi Mëtt Mee um Stauséi waren

Um Dënschdeg koum et um Dikrecher Friddensgeriicht zu 3 Fräispréch fir Leit, déi am Mee, d.h. a Corona-Zäiten, op de Stauséi waren, wat si u sech net hätten däerfen. Zwou vun deenen 3 Persoune waren net fir hire Prozess ugetrueden.

Bei guddem Wieder waren de 17. Mee vill Leit bei de Stauséi komm; de Problem war, dass d'Gemeng decidéiert hat, de Stau zouzeloossen, fir e Verbreede vun der Krankheet ze verhënneren.

De Vertrieder vum Parquet hat ënnert anerem argumentéiert, et wär an de Medie gewiescht, dass d'Plagen zou wären an dowéinst eng ugemoosse Geldstrof gefuerdert, wat de Riichter awer anescht gesinn huet.