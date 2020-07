En Dënschdeg de Mëtteg koum et um Dikrecher Friddensgeriicht zu 3 Fräispréch fir Leit, déi am Mee wärend dem Lockdown op de Stauséi waren.

Dëst, obwuel si dat net hätten däerfen. Zwou vun deenen 3 Persoune waren net fir hire Prozess ugetrueden.

Bei guddem Wieder waren de 17. Mee vill Leit bei de Stauséi komm. De Problem war, dass d'Gemeng decidéiert hat, de Stau zouzeloossen, fir e Verbreede vum Coronavirus ze verhënneren.

De Vertrieder vum Parquet hat ënnert anerem argumentéiert, et wier an de Medie gewiescht, dass d'Plagen zou wären, sou datt déi Concernéiert dat hätte misse wëssen an dowéinst eng ugemoosse Geldstrof gefuerdert. De Riichter huet dat awer anescht gesinn.