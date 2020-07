Am Laf vum 2. Trimester sinn d’Steier-Recettë vum Staat ëm 25% agebrach.

Dat geet aus dem neiste Konjunktur-Flash vum Statec ervir.

Nom éischten Hallefjoer 2020 huet de Staat, bedéngt duerch d’Covid-Kris 1,1 Milliarden Euro manner u Steieren ageholl wéi nach d’lescht Joer.

Dat huet haaptsächlech 2 Grënn: engersäits eng Degradatioun vun de Recetten op de Paien an der genereller Consommatioun am Land an natierlech awer och d'Verlängere vun den Delaien, an deenen d’Steiere musse bezuelt sinn.

Virun allem bei der TVA an den Accise gouf et an de Méint Abrëll, Mee a Juni eng Baisse vu gutt 35% - an Zuelen ausgedréckt - gutt 450 Milliounen Euro.

Schreiwes vum Statec

La crise économique déclenchée par la pandémie du COVID-19 et les mesures prises en réaction par le gouvernement luxembourgeois gonflent les dépenses de l’Etat, alors que les recettes dérapent. Au 2e trimestre 2020, les impôts encaissés ont reculé d’1/4 sur un an. A l’issue du premier semestre 2020, l’Etat a collecté 1.1 Mia EUR d’impôts de moins que l’année passée, soit un net repli de 12.5%. Tandis que le bilan était déjà légèrement négatif au 1er trimestre (-1.8% sur un an), les rentrées ont pleinement encaissé le coup au 2e (-25%).