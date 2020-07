Am August sinn deemno gutt 25.200 Employéen am partielle Chômage.

40 Prozent vun de concernéierte Betriber sinn aus de Secteure vum Horesca, dem Tourismus an dem Evenementiel.

Schreiwes vum Finanzministère

Comité de conjoncture du 22 juillet 2020

Communiqué par: ministère de l'Économie Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 22 juillet 2020 sous la co-présidence du Vice-Premier ministre, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Dan Kersch, et du ministre de l'Économie, Franz Fayot.

Au mois de juillet 2020, 3.361 entreprises ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier pour le mois d'août des dispositions particulières qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 en raison de la crise liée au COVID-19. Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 3.162 demandes, dont près de 40% proviennent des secteurs de l'Horeca, du tourisme ainsi que du secteur évènementiel. Les demandes accordées pour le mois d'août concernent 25.213 salariés (calcul en ETP / emplois temps-plein) par rapport à 25.524 salariés (calcul en ETP) pour le mois précédent.

À titre comparatif, au mois de juin 2020, 3.690 entreprises avaient introduit une demande d'octroi de chômage partiel se rapportant pour le mois de juillet 2020. Le Comité de conjoncture avait statué favorablement sur 3.678 de ces demandes.

Enfin, le Comité de conjoncture a émis lors de sa réunion du 22 juillet 2020 un avis positif sur 6 plans de redressement, tandis que 1 plan de redressement a été avisé négativement. En outre, le Comité a avisé favorablement 4 plans de maintien de l'emploi ainsi que sur 3 demandes en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement. En outre, le Comité de conjoncture a émis un avis positif en relation avec 3 demandes d'exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement en application de l'article 115 (10) L.I.R. portant au total sur l'éligibilité de 10 personnes.

Tous les demandes et documents sont à introduire exclusivement par MyGuichet.lu

Il est rappelé que les demandes à introduire par les entreprises pour l'octroi du chômage partiel sont à faire exclusivement par voie électronique via la plateforme MyGuichet.lu. Il en est de même pour la transmission des plans de redressement, des plans de maintien de l'emploi ainsi que des notifications pour licenciements pour raison économique qui sont à fournir au Comité de conjoncture selon le régime du chômage partiel applicable.

Concernant les délais, les demandes pour l'octroi du chômage partiel doivent impérativement être effectuées anticipativement, chaque mois, entre le 1er et le 12e jour du mois précédant le mois visé par la demande. Ainsi, pour le mois de septembre 2020, les demandes doivent être introduites entre le 1er et le 12 août inclus et ainsi de suite pour les mois qui suivent.

Hotline et informations disponibles sur Guichet.lu

Les modalités pour demander le chômage partiel sont détaillées en langues française, allemande et anglaise sur Guichet.lu avec une rubrique foire aux questions (FAQ) y dédiée. Une hotline accessible sous le numéro de téléphone 8002-9191 fonctionne tous les jours ouvrables au ministère de l'Économie entre 8 et 17 heures pour répondre aux questions relatives aux demandes de chômage partiel lié à la relance économique.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au mardi 25 août 2020.