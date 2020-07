Ee Member vun enger Grupp vu 4 hollännesche Cyclisten ass géint 13 Auer tëscht Duerscht a Maarnech onglécklech an eng Heck gefall.

No enger Kopp wier ee vun hinnen an de Summerwee geroden an dobäi onglécklech gefall, heescht et vun der Police.

Fir de jonke Mann wier all Hëllef ze spéit komm. De Miess- an Erkennungsdéngscht war op der Plaz

Et gëtt eng Autopsie gemaach, fir d'Doudesursaach ze klären.