D'Chamber huet e Mëttwoch 3 Gesetzprojeten gestëmmt, fir de Betriber ze hëllefen mat de Konsequenzen vun der Covid-19-Kris ëmzegoen.

Dorënner e "Fonds de relance et de solidarité", dee fir Entreprisen aus de Secteure vum Tourismus, dem Evenementiel an der Restauratioun geduecht ass.

D'Zil vun dëser Moossnam ass et Aarbechtsplazen z'erhalen. Dofir kréien och déi Betriber am meeschte gehollef, déi hier Leit aus der Deelzäitaarbecht eraus huelen. D'Rapportrice Simone Beissel: "Konkret heescht dat, datt all Salarié, deen erëm eng Kéier Vollzäit schafft, do kritt de Betrib 1.250 Euro pro Salarié, a fir een deen am Chômage partiel ass 250 Euro. Dat selwecht gëllt fir den Independant. Bei him gëtt awer gekuckt, ob hie fir een oder méi Betriber schafft. Deen Ament gëtt d'Hëllef pro rata berechent."

En zweet Gesetz, dat d'Chamber gestëmmt huet ass geduecht fir dem Eenzelhandel ze hëllefen an dat drëtt viséiert Investitiounen an de Betriber. Do geet et drëm strategesch Investissementer z'ënnerstëtzen.

