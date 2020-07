Am Moiestrafic ass et op der Héicht vun der Aire de Capellen zu engem Accident tëscht 3 Autoe komm. De Samu war op der Plaz.

Wéinst deem Accident koum et an där Géigend nawell zu engem zolitte Stau. D'Iwwerhuelspuer war blockéiert. Den Accident war géint 9.15 Auer geraumt an de Stau konnt sech lues awer sécher opléisen.