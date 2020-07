De François Bausch gëtt ee Ressort u säi grénge Parteikolleeg Henri Kox of.

RTL-Informatiounen no iwwerhëlt de Logementsminister Henri Kox de Ressort vun der bannenzegster Sécherheet an der Police vum François Bausch.

Den Henri Kox war bis ewell just Ministre délégué à la Securité intérieure. De Vizepremier a Mobilitéitsminister François Bausch behält awer de Verdeedegungsressort, zu deem och d'Arméi gehéiert, wéi hien eis op Nofro hi confirméiert huet. Dëse Changement wär, fir d'Kompetenze méi kloer ze verdeelen, sou heescht et. D'Decisioun gouf en Donneschdeg de Moien am Regierungsrot geholl.

Schreiwes

Remaniement gouvernemental lié aux portefeuilles de la Défense et de la Sécurité intérieure (23.07.2020)

Communiqué par: Direction de la défense / ministère de la Sécurité intérieure

Sur proposition du Premier ministre, le Grand-Duc a procédé à une réorganisation des attributions ministérielles.

Les compétences ministérielles relatives à la Défense ainsi qu'à la Sécurité intérieure seront réparties comme suit: François Bausch, Vice-Premier ministre, gardera les portefeuilles de la Mobilité et des Travaux publics et celui de la Défense et Henri Kox prendra pleinement à sa charge le ressort de la Sécurité intérieure, à côté du ressort du Logement.

De ce fait, les deux ministres conduiront leurs ministères respectifs à part entière; il n'y aura plus de ministre délégué.

Ce remaniement permettra aux deux ministres une meilleure répartition des compétences et une concentration plus poussée sur leurs domaines respectifs.

François Bausch a exercé son mandat de ministre de la Sécurité intérieure avec beaucoup de plaisir. Il remercie toute l'équipe du ministère, ainsi que de l'ensemble du corps de la police grand-ducale et de l'Inspection générale de la police pour son dévouement et son engagement.

Selon Henri Kox, le fait d'avoir assuré la fonction de ministre délégué à la Sécurité intérieure depuis le 11 octobre 2019 lui a permis de se familiariser avec les diverses dimensions de la gestion de la police et de l'Inspection générale de la police. Henri Kox s'est déclaré déterminé à continuer de faire progresser les dossiers actuels avec la plus grande assiduité, notamment le recrutement massif au sein de la police, la modernisation des infrastructures policières et la mise en œuvre de la refonte des fichiers de la police grand-ducale préparée par François Bausch.

Un avant-projet de loi y relatif sera soumis au Conseil de gouvernement en septembre 2020.