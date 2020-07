Um Donneschdeg de Moie gouf et wéi erwaart gréng Luucht an der Santéskommissioun vun der Chamber fir de Rapport iwwer dat neit Covid-Gesetz.

De Rapport vum Gesetzprojet gouf mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl. D'Oppositioun huet sech enthalen.

En Donneschdeg de Mëtteg gëtt dann an der Plenière doriwwer ofgestëmmt an dat neit Gesetz kann dann nach virum Weekend a Kraaft trieden. An deem sinn déi nei Restriktiounen, déi leschte Sonndeg annoncéiert goufe festgehalen.