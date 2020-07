Wéinst de villen Neiinfektiounen hat d'Regierung jo leschte Sonndeg festgehalen, datt nogebessert muss ginn.

De Gesetzprojet 7634 gëtt en Donneschdeg de Mëtteg an der Plenière diskutéiert. Klenge Rappell: Just nach 10 Leit däerf ee bei sech doheem empfänken. Bei Verstéiss géint d'Quarantän-Mesurë gëllen an Zukunft Strofe vu 25 bis 500€. D'Sanktioune fir Betriber, déi d'Reegelen net respektéieren, gi verschäerft. D'Santé ass dernieft am Gaang eng Strategie op d'Been ze stellen, zesumme mat de Gemengen, fir do ze sensibiliséieren, wou et néideg ass. Och eventuell Sproochebarrièrë sollen iwwerwonne ginn.

All d'Instanzen hätten a Rekordzäit geschafft, fir den Text bannent 3 Deeg an d'Plenière ze bréngen, sou de Rapporter, den LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo.

Et wier wäertvoll Zäit verluer gaangen. Datt no 7 Deeg scho muss um leschten Text nogebessert ginn, géing weisen, datt d'CSV Recht hat, sot den Deputéierte Claude Wiseler. Seng Fraktioun hätt déi meescht Adaptatiounen, déi en Donneschdeg diskutéiert ginn, scho méi laang gefuerdert. Et géife sech awer weider Froe stellen, zum Beispill bei net-organiséierte Rassemblementer op der Voie publique.

D’CSV schwätzt vun engem Projet, deen net komplett ass an huet annoncéiert, fir sech ze enthalen.

Wann den Text de Feu vert kritt, da gëtt en e Freideg am Mémorial publizéiert. D'Mesurë gëlle vun e Samschdeg un, dat provisoresch bis den 30. September.

