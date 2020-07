1 Persoun gouf schwéier, an 3 anerer liicht blesséiert, wéi sech géint 22.45 Auer en Donneschdeg en Auto zu Féngeg iwwerschloen huet.

Geschitt ass dëst an der rue des bois. D'Pompjeeë vu Käerjeng, Dippech a Monnerech waren op der Plaz, grad ewéi de Samu vun Esch an d'Ambulanze vu Suessem/Déifferdeng a Péiteng.

Géint 20 Auer en Donneschdeg den Owend huet et zu Déifferdeng an der Rue Menager an enger Kichen gebrannt.

Hei gouf eng Persoun blesséiert.