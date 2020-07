D'Police mellt um Freideg den Owend e ganz schroen Accident op der Streck tëscht Béiwen un der Atert an Useldeng.

An der Kéier hat e Chauffeur d'Kontroll iwwer säin Auto verluer an ass lénkerhand an e Bam gerannt. Den Auto gouf komplett zerstéiert.

De Chauffeur ass liewensgeféierlech blesséiert a gouf an d'Spidol bruecht.

D'Strooss ass blockéiert.