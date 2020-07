Grad bei summerlechen Temperaturen zitt et vill Leit zu Lëtzebuerg un de Stauséi, fir e gemittlechen Dag um Waasser ze verbréngen.

Opgrond vum héijen Undrang op de Plagë vum Stauséi huet d'Generaldirektioun fir Tourismus gemeinsam mat "Visit Éislek" an an Zesummenaarbecht mat de Stauséi-Gemengen e Reservatiounssystem, grad ewéi eng Iwwerwaachung vun de Plagen op d'Bee gestallt.

Esou gëtt garantéiert, datt e flotten Ausfluch op de Stauséi net géint déi aktuell sanitär Sécherheetsmesurë verstéisst. Bis elo goufen insgesamt iwwer 6.300 Reservatiounen enregistréiert, wat souwuel fir d'Attraktivitéit vum Stauséi ewéi och fir d'Akzeptanz vum neie Reservatiounssystem schwätzt.

Pro Dag kënne bis zu 5.000 Reservatioune fir eng Plaz op enger vun de 6 Plagë ronderëm de Stauséi gemaach ginn. D'Reservatioune sinn nëmme weekends néideg, esou d'Decisioun vun den 3 Gemengen, déi sech un d'Recommandatioune vun der Santé halen. Reservéiere kann ee seng Plaz online op www.visit-eislek.lu.

Bis den 13. September fiert vu méindes bis sonndes eng RGTR-Navette dohin.

Henri Kox op Visitt um Stauséi

De kierzlech nominéierte Minister fir bannenzeg Sécherheet Henri Kox war e Samschdeg um Stauséi, fir sech e Bild vun der Plaz ze maachen. Dat zesumme mam Buergermeeschter vun Esch-Sauer, dem Marco Schank, an dem Direkter vun der Police vun der Nordregioun, dem Thierry Jacobs.

An engem Communiqué ënnersträicht den Henri Kox, dass d'Beamte vun de Sécherheetsfirmae just kontrolléiere sollen, ob d'Visiteuren e gültegen Entréesticket hunn. All aner Kontrolle géifen an de Kompetenzberäich vun der Police falen, esou heescht et vum zoustännege Minister.

Den Henri Kox betount och nach eng Kéier, dass d'Leit sech un d'Gestes barrières sollen halen.

© MSI

Communiqué

Henri Kox se rend au lac de la Haute-Sûre: «Respectons les règles sanitaires, profitons du beau temps!» (25.07.2020)

Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure Le ministre de la Sécurité intérieure Henri Kox s'est rendu le 25 juillet 2020 au lac de la Haute-Sûre afin de se rendre compte sur place de la situation actuelle autour des plages du lac en cette période de pandémie. Lors de la visite, le ministre a rencontré le bourgmestre de la commune d'Esch-sur-Sûre, Marco Schank, et le directeur régional de la région de police «Nord» (ff), Thierry Jacobs.

Lors de cette entrevue, le ministre s'est félicité de la bonne coopération entre l'administration communale et la police et a remercié tous les acteurs concernés pour leur engagement et leur réactivité. Henri Kox a cependant réitéré les paroles de son prédécesseur François Bausch sur une stricte répartition des tâches, les sociétés de gardiennage privées étant uniquement habilitées à contrôler les tickets d'entrée et de ne pas effectuer les missions de police.

Henri Kox a constaté avec satisfaction que les mesures prises dans la région du lac ont porté leurs premiers fruits. Il a par ailleurs appelé à un effort concerté à respecter les règles en vigueur, dont les gestes-barrières, pour assurer que les activités de loisir autour du lac puissent continuer à avoir lieu et que nous puissions tous profiter des vacances d'été et du beau temps selon le leitmotiv #vakanzdoheem.

Le ministre a également rappelé que la police continuera à effectuer des contrôles dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. Dans ce contexte, la police et l'administration communale d'Esch-sur-Sûre ont soulevé quelques règles à respecter aux alentours du lac de la Haute-Sûre, publiées sur le site de la police https://police.public.lu/fr/actualites/2020/07/w29/17-communication-esch-sur-sure-stau.html.