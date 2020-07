Wéi de CGDIS mellt, koum et e Samschdeg den Owend zu engem Accident op der Escher Autobunn an Direktioun Esch.

Géint 19.45 Auer krute sech do 2 Ween ze paken. Eng Persoun gouf blesséiert. Op der Plaz war d'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad, d'Pompjeeë vu Monnerech an d'Police.

Géint 22.20 war et zu Monnerech an der Reckener Strooss zu enger Dampentwécklung komm. Méi Detailer sinn net gewosst.