Wéi de CGDIS um Méindeg de Moie matdeelt, gouf e Sonndeg den Owend géint 18 Auer zu Steebrécken an der Grousstrooss e Cyclist ugestouss.

Eng Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vun Esch war op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Monnerech.

An zu Esch um Boulevard Charles de Gaulle hat kuerz virun 20.30 Auer e Camion Feier gefaangen – hei blouf et beim Materialschued. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Suessem/Déifferdeng, grad ewéi d'Pompjeeë vu Schëffleng waren am Asaz.