De Staatsexamen a spezial Epreuven, dono eng Formatioun vun zwee Joer, zu där och eng praktesch Initiatioun gehéiert.

Si goufen e Méindeg am spéide Moien a Presenz vum neie Minister Henri Kox presentéiert. Et wäert deemno an noer Zukunft méi Wäert geluecht ginn op d'Praxis.

Déi éischt Renforten no dësen neie Modalitéite si fir d'Fréijoer vum iwwernächste Joer virgesinn. Bis 2022 mat solle bei der Police am Ganze 607 Beamte bäikommen an 240 Zivilisten.