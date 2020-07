An de Ravioli kéinte Spuere vu Glas dra sinn, wat zu Blessure ka féieren.

Betraff sinn d'Ravioli au boeuf vun der Mark Jardin Bio, am 70 Gramm Glas déi bis den 18.2.2023 gutt sinn. Verkaf goufen dës souwuel am Auchan, wéi och am Cora. Et gëtt awer net ausgeschloss, datt een se och nach op anere Plazen ze kafe kritt.

PDF: All d'Detailer am Communiqué