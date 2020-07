Am Lokalen mellt de CGDIS e gréissere Brand en Dënschdeg den Oend op engem Industrie-Sitte zu Conter.

D’Pompjeeën aus der Stad, vu Mutfert, Sandweiler a vun Hesper waren am Asaz, grad wéi och de Stater Samu an d'Ambulanze vu Beetebuerg an aus der Stad. Eng Persoun gouf blesséiert.