D’Strategie vun der Regierung fir d’energetesch Sanéierung vun den Haiser ass en Echec a se ass "elitär".

Déi, déi sech Investissementer kënne leeschten, kréien nach méi gehollef, iwwerdeems déi, déi sech et net kënne leeschten, net kënnen zum Klimaschutz bäidroen. Dat hunn déi Lénk en Donneschdeg virun der Press bedauert an dowéinst nach emol hiert Konzept virgestallt, fir datt d’energetesch Sanéierung "fir jiddereen ass" a Lëtzebuerg seng Klimaziler am Beräich vum "Bâtiment" erreecht.

Éischtens misst et direkt finanziell Hëllef ginn a Form vun „aides non-remboursables“, mee awer och Hëllef, déi ee muss zeréckbezuelen, gestaffelt awer jee no Akommes.

Wichteg wier dann am Konzept vun déi Lénk, datt d’Sanéierung méi geziilt gëtt op Wunnengen, déi eng Sanéierung am meeschte néideg hunn, an do missten d’Gemengen zesumme mat den Offices Sociaux mat agebonne ginn. Donieft proposéieren déi Lénk ee « service public de l'habitat », dee fir d’Finanzéierung an d’Koordinatioun vun de Projete responsabel wier.

Déi Lénk betounen och, datt, wann e Proprietär Hëllef kritt vum Staat, seng Loyeren net dierf an d’Luucht setzen, ausser et wier wierklech legitim.

Eng entspriechend Motioun vun déi Lénk war am Dezember scho mat de Stëmme vun all de Parteien an der Chamber guttgeheescht ginn an déi Lénk bedaueren, datt hiert Konzept elo awer am Tirang verschwonnen ass.