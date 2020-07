Nodeems um Donneschdeg scho mat bis zu 30 Grad ze rechnen ass, ginn e Freideg 34 bis 36 Grad gemellt.

Meteolux huet dowéinst dann och eng Alerte jaune erausginn, déi e Freideg tëscht 14 an 20 Auer gëllt. Hei ass Rieds vu bis zu 34 Grad, an anere Meteoprevisiounen rechent ee mat engem Maximum vu 36 Grad.

E Samschdeg gëtt et och nach emol gutt waarm, dofir awer méi schmeier. Am Nomëtteg, respektiv owes kann et plazeweis och zu méi heftegen Donnerwiedere kommen. D'Temperature leien tëscht 28 an 33 Grad.

E Sonndeg gëtt et da liicht manner waarm, mat nach bis 27 Grad bei engem Sonn/Wolleke-Mix.

METEO: Wéi ass d'Wieder, wéi gëtt d'Wieder?