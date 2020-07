E Freideg kann een de Fliger, dee vum Lëtzebuerger Kënschtler Sumo dekoréiert gouf, bewonneren a fotograféieren.

Als Hommage un d'Stad Lëtzebuerg a fir déi ganz speziell Maschinn a voller Pracht um Himmel kënnen ze gesinn, flitt d'Boeing 737 e Freideg exzeptionell niddreg. Dat huet d'Luxair en Donneschdeg an engem Communiqué matgedeelt.

D'Fluchgesellschaft mécht an deem Kader en Appell un all Fliger- a Fluchbegeeschterten, awer och u Virwëtzeger, géint 11.40 Auer an den Himmel ze kucken an de Fliger ze fotograféieren. D'Fotoe kënnen dann ënnert dem Hashtag #flyingisanart op de soziale Reseaue gedeelt ginn an déi 3 flottst kënnen e Präis gewannen. Dat geet vun enger Renconter mam Artist iwwert e Wierk vum Sumo mat enger Dedicace bis hin zu engem Allez-Retour-Billjee vu Luxair.