Zu Gréiwemaacher an der Route du vin huet kuerz no 5 Auer moies e Mann d'Police geruff, well ee Friemen op senger Terrass war.

Den Déif wollt 2 Planzen an 3 Fläschen Desinfektiounsmëttel klauen. D'Persoun ass du mat engem wäisse Vëlo vun der Mark "Ghost" Richtung "Op Flohr" geflücht. De selwechte Mann huet eng Remorque mat sengem Vëlo gezunn, déi mat Kleeder gefëllt war. De Mann hat eng rout Jackett un.