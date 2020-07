En Accident gouf et e Freideg de Moien um CR306. 3 Autoe waren involvéiert an 2 Persoune goufe blesséiert.

Wärend den Opraumaarbechtemn an der Viichtener Strooss koum et zu Perturbatiounen am Trafic. Den Accident war géint 8 Auer geraumt.