3 Membere vun der Spezial-Unitéit hate Plainte agereecht, wéinst physeschem a psychologeschem Abus duerch 3 Instrukteren wärend hirer Formatioun.

Vum neie Policeminister Henri Kox ass et d'Prezisioun, dass all déi zoustänneg Instanzen ageschalt goufen. Och de Parquet. Deen hat awer keng penal Suitten zeréckbehalen. Dat geet aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vu Claude Lamberty a Max Hahn ervir.

Eng administrative Enquête vun der Police-Inspektioun huet erginn, dass et Deels Kontradiktiounen tëscht den interne Rapporten an den Aussoe gëtt.

Et huet sech awer och erginn, dass d'Kandidaten de leschten Dag vun der Formatioun hu misse plakeg an engem Weier schwammen, an dass dat och Deels gefilmt gouf.

Dat wier kloer inadmissibel an ee schroe Verstouss géint d'Reegelen, och wann et sech ëm een Eenzelfall soll gehandelt hunn.

Antëscht gouf déi ganz Formatioun fir d'Spezialunitéiten iwwerduecht an ugepasst.

De Direkter vun där Unitéit krut d'Charge de Konklusiounen vun der Police-Inspektioun bei den néidege Suitte Rechnung ze droen.