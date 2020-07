Den Ament ass et zu Lëtzebuerg nees richteg waarm. Bei iwwer 30 Grad kënnt ee gär emol u seng Limitten.

Fir weiderhi vum gudde Wieder profitéieren ze kënnen, sech awer keng gesondheetlecher Gefor auszesetzen, huet d'Santé e puer Recommandatioune publizéiert.

Genuch drénken

Als éischt erënnere si drun, dass een op d'mannst 1,5 Liter den Dag drénke soll, am beschte platt Waasser oder Spruddelwaasser. Donieft kënnen och liicht gezéckert Gedrénks consomméiert ginn. Op Kaffi/Téi a Gedrénks, déi vill Zocker enthalen, soll een esou gutt et geet verzichten.

Net ze vill an der Sonn sinn

Weider heescht et vun der Santé, dass een net ze vill Zäit an der Sonn verbrénge soll. Wien et sech et awer net wëll huele loossen, an der Sonn ze brutzelen, dee kritt recommandéiert, eppes op de Kapp ze doen a Sonnecrème ze benotzen.

Ustrengend Aktivitéite vermeiden

Grad wärend de wäermste Stonne vum Dag soll ee vermeiden, Sport ze maachen oder sech kierperlech vill unzestrengen.

Dieren a Fënsteren zou loossen

Fir dass net ze vill Hëtzt an d'Haus erakënnt an d'Wunneng kill bleift, kréien d'Awunner vum Grand-Duché geroden, d'Storen erofzeloossen. Beschtefalls soll ee moies fréi oder owes spéit lëften, wann et méi kal dobaussen ass.

Schreiwes

Recommandations du ministère de la Santé pour un été en sécurité en cas de forte chaleur (31.07.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé

Des températures estivales, élevées, sont annoncées pour les jours à venir. Pour profiter pleinement de ce beau temps sans encourir des risques pour votre santé, le ministère de la Santé rappelle les précautions à prendre:

• Buvez régulièrement et sans attendre d'avoir soif: minimum 1,5 litre par jour. Préférez de l'eau minérale ou de l'eau pétillante. L'eau de source (en bouteilles ou de l'eau du robinet) pourrait éventuellement manquer de sels minéraux. En supplément, vous pouvez consommer des boissons légèrement sucrées (jus dilué de moitié avec de l'eau, infusions légèrement sucrées). Limitez au maximum la consommation de café/thé, de boissons trop riches en sucres/caféine qui ont des effets diurétiques.

• Limitez votre exposition au soleil, spécialement aux heures les plus chaudes: se couvrir la tête et utiliser une crème antisolaire adéquate est également indiqué en cas d'exposition au soleil.

• Évitez les efforts physiques intenses et les activités sportives aux heures les plus chaudes.

• Maintenez les portes extérieures et fenêtres fermées tant que la température extérieure dépasse la température intérieure; baissez les volets/stores des fenêtres exposées au soleil; profitez des températures plus fraîches de la soirée, de la nuit ou de la matinée pour bien aérer votre habitation.

Si vous avez une personne fragile, vivant seule, dans votre entourage (famille, voisin, etc.), proposez-lui d'aller la voir au moins une fois par jour durant une forte vague de chaleur pour l'aider notamment à s'hydrater correctement et voir si la chaleur ne porte pas atteinte à sa santé.

Pour des questions spécifiques sur des problèmes de santé en cas de grande chaleur, des informations supplémentaires peuvent être demandées auprès de la Direction de la santé – Division de l'inspection sanitaire au numéro de téléphone (+352) 247-85653.

Une brochure d'information détaillant les recommandations en cas de canicule peut être consultée sur le site http://www.sante.public.lu/fr/prevention/canicule.