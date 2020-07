Déi fënnef Bande waren onofhängeg vun eneen zu Lëtzebuerg aktiv, datt an all de Regioune vum Land. D'Banden hu mat Kokain, Heroin a Marihuana gehandelt.

Am Juli konnt 14 Drogenhändler verhaft ginn, donieft goufen direkt e puer Wunnengen an Autoen duerchsicht. Drogen, Suen a Gefierer goufe vun der Police saiséiert.

Zesumme mat der belscher a franséischer Police konnt een och Wunnengen, déi net op Lëtzebuerger Territoire waren an als Stopp fir d'Droge fungéiert hunn, identifizéieren an duerchsichen. An der Belsch gouf weider de Chef vun enger vun de Bande verhaft. Dës Persoun hat schonn an hirem Heemechtsland eng gréisser Drogenoperatioun gefouert.

D'Belsch Police huet de Chef un d'Lëtzebuerger Justiz ausgeliwwert an hie koum zesumme mat den anere Persounen, déi verhaft goufen, an Untersuchungshaft.

D'Spezialunitéit vun der Police huet hir Kolleegen hei am Land bei dëser grousser Operatioun ënnerstëtzt.

Weideren Dealer verhaft

D'Police mellt dann nach, datt en Donneschdeg géint 22.30 Auer zu Péiteng en Dealer verhaft géint ginn. De Mann hat 22,6 Gramm Marihuana bei sech. Bei der Duerchsichung vum Haus gouf weider Marihuana fonnt a saiséiert. Och Boergeld, eng Matraque an Drogenutensilie goufe saiséiert. De Mann koum virun den Untersuchungsriichter.