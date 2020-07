Dat huet déi kathoulesch Kierch e Freiden an engem Communiqué matgedeelt.

A Saache Covid-19 hat d'Gesondheetsministesch en Donneschdeg bei hirem Wocheréckbléck ënnert anerem präziséiert, dass et 6 Neiinfektioune bei enger reliéiser Manifestatioun gouf. Den Äerzbistum ënnersträicht e Freiden, dass et sech net ëm Infektiounen bannent der kathoulescher Kierch handelt an dass ee weiderhin all d'Efforte vun der Santé an der Lutte géint d'Pandemie ënnerstëtzt.

