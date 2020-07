De Coronavirus huet a kuerzer Zäit an de Betriber nei Weeër an d'Digitaliséierung opgezeechent.

Mam Confinement goufen d'Betriber quasi vun haut op muer gezwongen, fir hir Aktivitéiten ze reorientéieren. Elo gëllt et, déi richteg Léieren dorausser ze zéien. An enger offizieller Nott huet d'Industriellefederatioun Fedil hir Recommandatiounen un d'Politik formuléiert. An déi resuméiere sech u sech an engem Wuert: Investissementer.

Fedil/Reportage Claude Zeimetz

An zwar fir genee ze sinn Investissementer an d'Digitaliséierung, de Reseau, d'Recherche an an d'Industrie. Grad déi Entreprisen, déi scho virun der Pandemie an d'Digitaliséierung investéiert haten, wieren déi, déi elo an enger besserer Positioun wieren. Wat d'Digitaliséierung méi séier weider gedriwwe gëtt, wat ganz Secteuren dovunner profitéiere kéinten.

Mat all de Videokonferenzen, Webinaren an Teleconsultatioune wier et der Fedil no an engems awer och wichteg, fir déi informatesch Strategie vun enger Entreprise strategesch ze plangen an ëmzesetzen. Betriber, déi weider an d'Recherche an d'Innovatioun investéieren, sollte weider vum Staat ënnerstëtzt ginn.

Eppes, wat d'Corona-Kris definitiv gewisen huet, ass, wéi wichteg et fir e Betrib ass, fir technesch gesi prett ze sinn, fir massiv kënnen op Teletravail eriwwerzegoen. Erënnere mer eis just un déi Beispiller, wou Patronen à la vite Laptoppe fir ganz Servicer kafe gaange sinn. Elo missten déi richteg Konklusiounen aus dem Home office gezu ginn, schreift d'Fedil, um Niveau vum Aarbechtsrecht an awer och de Steieren. Sou wier et wichteg, datt Accorde mat den Nopeschlänner fonnt gi fir ze verhënneren, datt Frontaliere steierlech benodeelegt ginn.

An der Pandemie waren d'Entreprisë méi ufälleg fir Cyberattacken. Duerfir wier et am Kontext vum Teletravail ëm sou méi essentiel, fir d'Betriber an hir Salariéeë virun deene Geforen ze sensibiliséieren an e sécheren Informatiksystem ze schafen. Cybersécherheet misst méi wéi jee grouss geschriwwe ginn. D'Investissements- an d'Promotiounsefforten an deem Kontext verstäerkt ginn.

D'Fedil begréisst dann d'Qualitéit vun den Infrastrukturen an déi gutt Connectivitéit zu Lëtzebuerg. Déi Invester misste bäibehalen an de 5G-Reseau, fir deen elo jo déi éischt Frequenzen elo versteet goufen, séier op d'Bee gestallt ginn, wou elo schonn den Agenda duerch de Coronavirus beaflosst gouf.

Duerch de villen Datevolume, deen am Lockdown duerch den Teletravail, den Homeschooling an de verstäerkte Streaming generéiert gouf, ass d'Industriellefederatioun der Meenung, datt et grad elo méi wéi opportun ass, fir de Google-Datazenter zu Biissen oder en equivalente Projet ze acceleréieren. Sou Investissementer hätten e positiven Impakt op d'Entwécklung vum Lëtzebuerger ITC-Secteur an indirekt och op aner Aktivitéiten.

Wat d'Corona gewisen och hätt, wier, wéi wichteg et ass, datt d'Bierger an d'Betriber weider op Distanz déi ëffentlech Servicer benotze kënnen, datt administrativ Demarchen online duerchgefouert kënne ginn. A Punkto eGovernment, also dem Digitaliséierungseffort beim Staat, sollt nach eng Schëpp bäigeluecht ginn. An d'Fedil fënnt et sënnvoll, fir déi informatesch Zesummenaarbecht tëscht der Santé an de verschiddenen ëffentlechen Rechercheinstitutiounen ze verdéiwen.