D'Lëtzebuerger Zentralbank begréisst de Relance-Plang vun der EU, deen den 21. Juli zu Bréissel decidéiert gouf.

Am Joresrapport vun der BCL fir 2019, deen e Freideg publizéiert gouf, schreift de Gouverneur vun der BCL, de Gaston Reinesch: D'Decisioun vun der europäescher Zentralbank, fir méi Liquiditéiten an d'Ekonomie ze pompelen, hätt zur Bewältegung vun der Pandemie bäigedroen. Mä dëst kéint nëmmen als Ënnerstëtzung ugesi ginn, nieft aneren ambitiéise Mesuren. Dem Chef vun der BCL no wieren elo och nach national Mesuren néideg, déi op déi europäesch Initiativen ofgestëmmt sinn. Ouni d'Hëllefsmesurë vun der Regierung an de leschte Méint wier den ekonomesche Schock sécherlech méi markant gewiescht, sou de Gaston Reinesch. Mä fir kënnen ze wëssen, wéi effikass déi eenzel Mesurë waren, misst een nach waarden.

Wat d'Zuele vun der BCL fir 2019 ugeet, do kann ee folgend ervirsträichen: 207 Milliarden Euro um Bilan, also 9% manner wéi d'Joer virdrun an e Benefice vu ronn 2 Milliounen Euro, quasi d'selwecht ewéi d'Joer virdrun. D'BCL huet d'lescht Joer hiert Personal iwwregens ëm 18 opgestockt. D'Zentralbank um Boulevard Royal beschäftegt elo alles an allem 410 Leit.