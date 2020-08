An hirem juristesche Sträit mat der Ëmweltministesch huet eng Fra an 1. Instanz um Verwaltungsgeriicht Recht kritt.

Verwaltungsgeriicht / Reportage Eric Ewald

Den Tribunal administratif huet hire Recours géint eng implizitt Refusdécisioun vum Carole Dieschbourg unerkannt. Well d'Ministesch no méi wéi 3 Méint net op der Fra hir Demande nom Ausbau vun engem Stall am Zentrum vum Land geäntwert hat, hätt d'Fra d'Autorisatioun dofir ze kréien. D'Affär misst zréck bei d'Ministesch an de Staat fir d'Fraisen opkommen.

Alles hat domat ugefaangen, dass d'Fra am Oktober 2017 eng Demande beim Ëmweltministère eraginn hat, fir ënner anerem e Stall fir Mëllechkéi auszebauen, e Silo z'erriichten an eng Scheier ze renovéieren. Am Mäerz 2018 hat d'Carole Dieschbourg weider Informatioune gefrot, déi d'Fra de Mount drop nogereecht hat. D'Ëmweltministesch hat am September 2018 geäntwert. D'Fra war awer an der Tëschenzäit, am August 2018, op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

Deem seng 1. Riichteren halen an hirem Urteel fest, dass d'Terrainen, op deenen d'Aarbechte virgesi waren, an enger Gréngzon leien an dass d'Naturschutzgesetz vu Juli 2018 an enger Zone verte just Constructiounen erlaabt, déi zum Beispill e Lien mat landwirtschaftlechen Aktivitéiten hunn.

Et wär keng Autorisatioun ausgestallt ginn, well de Stall fir Mëllechkéi scho substanziell ëmgebaut gi wär, wat net geneemegt gewiescht wär. Do wär eng Wunneng vun 159m2 hikomm, woufir et zu engem strofrechtleche Prozess koum.

Constructiounen an Aarbechten hei wären u sech z'autoriséieren, géifen awer refuséiert gi wéinst den Aarbechten um Stall, wat dem Geriicht no falsch wär. D'Decisioun vum Carole Dieschbourg wär an deem Sënn ze reforméieren, dass d'Fra d'Geneemegung fir ënner anerem de Bau vun engem Silo kréien sollt.

Wat d'Aarbechten an d'Constructiounen ugeet - um Terrain vum Stall fir Mëllechkéi - war et de Constat, dass d'Ministesch den Ausbau vun enger Constructioun autoriséiere kéint, déi net op alle Punkte konform wär zu enger Geneemegung, déi gi gouf. D'Autorisatioun kéint ausgestallt ginn, ënnert der Konditioun, dass de Bau géif konform gemaach ginn, duerch en nees-Hierstelle vum ursprénglechen Zoustand. Dat wier liicht ze maachen.

Deemno wär och déi Decisioun vun der Ministesch ofzeänneren an d'Autorisatioun, fir ënner anerem den Ausbau vum Stall ze ginn. D'Fra hätt awer keng Indemnité de procédure vun am Ganzen 8.500€ zegutt.