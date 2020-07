Des cyanobactéries, appelées aussi 'algues bleues', ont été découvertes en différents endroits au bord de la Moselle, notamment en des endroits à circulation ralentie. Il s’agit de bactéries normalement présentes dans ces eaux, mais qui, sous certaines conditions, se développent de façon excessive et forment des tapis colorés (coloration bleu-verdâtre ou couleur purée de pois). Dans ces conditions, ces bactéries peuvent produire des toxines susceptibles de causer des problèmes de santé pour l’homme et les animaux. Ces problèmes dépendent de la quantité de toxines absorbées: irritations de la peau, maux de tête, nausées, gastro-entérite, crampes, paralysies, atteinte du foie. La cause exacte de cette prolifération excessive n’est pas connue, mais résulte souvent d’un apport inapproprié de nutriments pour ces bactéries, en présence d’une température d’eau élevée. Il est par conséquent recommandé d’éviter le contact avec l’eau aux endroits où se trouvent ces tapis colorés (nager, sports nautiques) et il faudra éviter d’avaler cette eau. Cette recommandation vaut aussi bien pour les hommes que pour les animaux.