E Freideg hate mer eng Visitt iwwert de Prënzebierg tëscht Péiteng an Nidderkuer matgemaach.

Guide fir een Dag sinn ass am Grand-Duché méiglech. D'Initiativ vum Staat „Guide for one day“ ass zanter Uganks des Mounts mat Succès am Gaang. Vill Visitte si scho bis d'Enn vun der Vakanz ausgebucht. Mer waren e Freideg mat op en Ausfluch op den Prënzebierg.

Guide for one day / Reportage Morgane Denozi

De Projet „Guide for one day“ erméiglecht et, private Leit fir een Dag Guide ze sinn an anere Persounen hir Liblingsplazen am Land ze weisen. Et kann ee gratis matgoen an den Guide schafft ob fräiwëlleger Basis. D'Toure ginn op véier verschidde Sproochen ugebueden.



Den Ausfluch ob de Prënzebierg zu Péiteng ass ee vu ville méiglechen Touren am Land. D'Guide Sophie Fochesato wollt den Participanten d'Reserv op eng flott Aart a Weis weisen.

"J'adore cet endroit et je me suis dit que c'était l'occasion de faire découvrir cet endroit magnifique à d'autres personne qu'à mes amis et ma famille. Je pense que c'est chouette de partager ça."»



Ënnert anerem gouf den Ofbau vum Eisenäerz erkläert, den Archeologesche Site um Tëtelbierg gewisen an de Fond-de-Gras besicht. De Süde hätt méi ze bidden, wéi vill Leit mengen.



"Montrer aux personnes que c'est magnifique, c'est riche. OK, il y a le passé sidérurgique, mais de ça on a cette magnifique réserve qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont venir maintenant dans le sud."



An de Leit huet et och gutt gefall, well eben och Plazen an enger Regioun gewise kruten, déi se esou net kannt hunn.



Natierlech sinn d'Covid-19-Mesuren agehale ginn.



"Ça va ce n'est pas contraignant. Il y a juste un jour ou il y a avait 10 participants et on a du annuler une personne. Mais franchement à partir du moment ou on garde les distances, c'est quand même relax."

Och den Tourismusminister Lex Delles ass frou iwwer den Succès vum Projet an fënnt, dass een zum Beispill den 50 Euro Bong mat sou engem Ausfluch verbanne kéint.

„No engem Tour gi Leit nach ob eng Terrasse en Patt huelen. Och dat an Coronazäiten, natierlech ënnert de sanitäre Krittären. Mä och dat kann ee maachen, wou een nach ka matenee schnëssen. Natierlech gëtt do och eppes fir den HORESCA-Secteur gemaach. Also mengen ech, et ass einfach en ronne Projet am Kader vun der Stäerkung vum Tourismus zu Lëtzebuerg.“

Wann der als Participant matmaache wëllt, kennt der iech bis zu zwee Deeg virdrun um Internet umellen. De Projet "Guide for one day" leeft nach bis den 13. September.