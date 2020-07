An enger Kichen huet et e Freideg zu Déifferdeng an der Rue C.-M. Spoo géint 16.07 Auer gebrannt.

10 Persoune koumen nom Brand wéinst Verdacht op eng Dampvergëftung an d'Spidol. D'Pompjeeë vun Esch, Käerjeng, Suessem an Déifferdeng waren op der Plaz, nämmlecht wéi Ambulanze vun Esch, Péiteng, Suessem, Déifferdeng a Beetebuerg. De Samu vun Esch, den CPEL Kordall an d'Police waren och do. Géint 12.59 Auer koum et zu Veianen um Niklosbierg zu enger Motorrads-Chute, wou eng Persoun verwonnt gouf. Eng Ambulanz vun Ettelbréck, d'Pompjeeë vun Housen a Veianen, den CPEL Ourdall an d'Police waren op der Plaz.