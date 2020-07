D'Produite vu Fairtrade ginn hei am Land ëmmer méi beléift, dat weist de Bilan, deen d'ONG "Fairtrade Lëtzebuerg" presentéiert huet.

Mëttlerweil fënnt een déi gerecht Produiten an 300 Butteker hei am Land. De Chiffer d'Affaires vun de Lëtzebuerger Partner louch zejoert bei 21,85 Milliounen Euro.

An der Moyenne gëtt all Lëtzebuerger ronn 36 Euro d'Joer fir Fairtrade Produiten aus. Virun allem de Kakao, d’Banannen an de Kaffi sinn immens beléift, wéi de Jean-Louis Zeien, President vu Fairtrade Lëtzebuerg erkläert.

Ëmmer méi Produzenten hei am Land schléisse sech dem fairen Handel un. Sondagen hunn och erginn, datt vill Leit erwaarden, datt dës vun der Politik sollen ënnerstëtzt ginn. 26 Acteuren hei zu Lëtzebuerg verschaffe Produiten, déi de Fairtrade Logo hunn, esou de Jean-Louis Zeien.

Zejoert goungen weltwäit 187 Milliounen Euro Primm u Produzenten, déi ënnert dem Fairtrade Label schaffen. Déi Suen goufen elo an der Kris a ville Länner geholl, fir d'Ekonomie opzefänken, d'Hygiènesmesuren ze finanzéieren an esou de Leit op der Plaz ze hëllefen.

An Zukunft wéilt Fairtrade Lëtzebuerg d'Leit weider sensibiliséieren an d'Lëtzebuerger Produzente méi mat abannen.