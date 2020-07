Nodeems Visitten an Alters- a Fleegeheemer duerch d‘Corona-Pandemie eng Zäit verbuede waren, versicht een nees Normalitéit an d‘Strukturen eranzekréien.

Et ass awer en neien Alldag mat Masken, Hänn desinfizéieren an Distanz halen. D‘Bewunner vun de Servior-Haiser hu sech awer gréisstendeels dru gewinnt. Am CIPA zu Diddeleng gouf et bis ewell och nach kee positive Fall. An zwou anere Servior-Strukture sinn awer aktuell eng 14 Leit, déi eng Demenz hunn, mam Covid-19 infizéiert. Et hätt een d'Situatioun awer am Grëff an déi betraffe Persoune wieren a Quarantän an hiren Zoustand stabel. Et géif just laang daueren, bis se net méi positiv wieren.

Bei d‘Corona-Kris kënnt elo am Summer och zäitweis d‘Hëtzt dobäi, déi de Leit an Alters- a Fleegeheemer ze schafe mécht. Dofir gi vill Aktivitéiten dobaussen am Schied organiséiert an d‘Bewunner gi reegelméisseg motivéiert, fir genuch ze drénken.