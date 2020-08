Dat, well vill Visiteure vum Stau sech eben net un d'Verbuetsschëlder gehalen a falsch geparkt hunn.

D'Wieder huet e Freideg vill Leit op de Stau gelackelt. Do muss ee jo just de Weekend reservéieren, fir kënnen op d'Plaz ze goen. Wéi d'Police an hirem Bulletin schreift, hätt d'Verkéierssituatioun sech géint 17 Auer berouegt. Alles an allem hunn d'Beamten eng 120 Protokoller geschriwwen, well d'Leit sech net u Verbuetsschëlder gehalen hunn a falsch geparkt hunn.

Erënnere mer drun, datt fir e Samschdeg all d'Plazen souwuel um Stauséi wéi op de Baggerweieren zu Rëmerschen ausgebucht sinn.

Da mellt d'Police nach, datt zu Miersch op der Gare eng Persoun iwwerfall gouf, nodeem se aus dem Zuch aus Richtung Stad geklommen ass an op de Bus wollt goen. D'Affer krut den Handy an de Portmonni geklaut an den Täter huet sech iwwert d'Vëlospist a Richtung Garerstrooss fortgemaach. Zeien haten nach probéiert, den Déif festzehalen, ma dat ass en net gegléckt.

Zu Esch/Uelzecht, Housen, Useldeng an op der A7, Sortie Waldhaff, huet dann all Kéiers ee Automobilist de Permis verluer, dat wéinst Alkohol um Steier.