De Vakanzemount August steet hei zu Lëtzebuerg ganz am Zeeche vum Vëlo.

Wärend dem Summer kann ee vu gespaarte Stroosse profitéieren, fir en Tour iwwer Land um Vëlo ze maachen. Eng hallef Dose Strecken huet een zur Auswiel.

"VeloViaNorden" heescht eng vu 6 Strecken, déi dëse Mount kann am Kader vum "VeloSummer2020" entdeckt ginn. Kuerz no hallwer 10 war den Optakt. Lass goung et op der Gare zu Ëlwen. Trotz sabbelegem Wieder hate sech eng Partie Leit mat hirem Drotiesel afonnt.

Mat Ëlwen, Wäiswampech, Klierf a Kiischpelt kann een op ee Schlag 4 flott Uertschaften entdecken.

Nieft de Vëlospisten si wärend dësem Mount och eng Partie Stroossen fir den Autostrafic gespaart. Op dës Manéier kann een ongestéiert mam Zweerad déi verschiddenst Landschaftsdeeler entdecken a genéissen. Um Vëlo ënnerwee sinn, ass eng Form vun Tourismus.

Zu Klierf goungen déi éischt 100 Meter vun der Streck tëscht Klierf an Ëlwen op. Am Fréijoer 2023 soll déi komplett Streck fäerdeg gebaut sinn. Spéider kann ee vun Ëlwen direkt an de Süden op ofgesécherte Vëlospisten fueren.

Zu Wäiswampech um Séi gouf et e weidere Stopp. Hei gouf nei Energie getankt ier et duerno Direktioun Klierf goung.

E Sonndeg an de Weekend vum 15. a 16.August gëtt d'Initiativ "VeloViaNorden" nach eemol organiséiert.